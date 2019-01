Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a creusé ses pertes à la clôture de la séance de jeudi, pénalisée notamment par les valeurs immobilières et bancaires.

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a chuté de 1,05% à 11.187,58 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné 1,1% à 9.081,98 points.

Parallèlement, le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 1,26% à 10.091,35 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 1,25% à 9.586,74 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, cédé de 0,96% à 892,52 points.

Ce mouvement baissier trouve son origine essentiellement dans le secteur immobilier où Douja Prom Addoha, Alliances et Res Dar Saada ont perdu 5,99%, 2,89% et 2,27%, respectivement.

Côté banques, le compartiment a été plombé par les mauvaises performances de BMCI (-5,29%), CIH (-2,83%), BCP (-1,7%) et d’Attijariwafa Bank (-1,31%).

Contre-tendance, la sylviculture et papier a réalisé la plus forte hausse sectorielle, à la faveur de son unique titre Med paper (+9,95%). Les assurances (+0,58%) ont également terminé la séance sur une note positive, Atlanta et Saham assurance gagnant 4,35% et 0,79%, respectivement. S’agissant du volume global des échanges de titres, il s’est chiffré à plus de 188,5 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché central (88,8 MDH) et le marché de Bloc (99,7 MDH).

La capitalisation boursière a, pour sa part, avoisiné les 575 MMDH, toujours dominée par Itissalat Al-Maghrib (124,4 MMDH), Attijariwafa Bank (93,2 MMDH) et BCP (50,5 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Cartier Saada (+9,97% à 35,19 DH), Med Paper (+9,95% à 23,53 DH), Afric Industries (+5,93% à 286 DH), Jet Contractors (+4,86% à 345 DH) et Atlanta (+4,35% à 60 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Ciments du Maroc (-6,06% à 1.550 DH), M2M Group (-6% à 470 DH), Douja Prom Addoha (-5,99% à 15,7 DH), BMCI (-5,29% à 680 DH) et Sonasid (-3,72% à 440 DH).

Rédaction Infomediaire.