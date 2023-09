La cotation des titres de capital de la société Sanlam Maroc a été suspendue, hier mercredi, sur la place casablancaise. « Suite à la demande de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, la cotation des titres de capital de la société SANLAM MAROC est suspendue à partir du 05/09/2023 , et ce en attente de publication d’informations importantes », indique un communiqué de la Bourse de Casablanca.

Cette décision s’appuie, selon la même source, sur les dispositions du dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment l’article 14. Elle s’aligne aussi sur les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment l’article 4.3.23 ;