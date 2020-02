La Bourse de Casablanca a terminé le mois de janvier en forte hausse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, prenant respectivement 2,96% et 3,11%.



Ainsi, au terme des 22 séances du mois de janvier, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint les 12.531,90 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé à 10.227,58 points.



S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 2,87% à 11.148,62 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 2,18% à 10.736,41 points.



L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a avancé, quant à lui, de 1,67% à 968,92 points.



Sur le plan sectoriel, 18 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont achevé janvier dans le vert. Le secteur du “Pétrole et Gaz” a enregistré la plus forte hausse sectorielle du mois (+18,04%), boosté par Total Maroc (21,68%) et Afriquia Gaz (+16,29%).



Le secteur des “Distributeurs” a fini en hausse de 14,9%, porté par Label Vie (19,27%), Réalisations Mécaniques (8,89%), Ennakl (6,67%), Auto Nejma (5,95%) et Auto Hall (+3,75%). En revanche, Stokvis Nord Afrique a perdu 6,10% et Fennie Brossette a lâché 0,84%.



A la hausse également, le secteur des “Sociétés de Portefeuilles et Holdings” a pris 12,1%, suite à la hausse de Delta Holding (12,28%). Zellidja S.A a cédé 5,96%.



Parmi les hausses sectorielles au titre de janvier figurent également les compartiments des “Services aux Collectivités” (8,78%), “Assurances” (7,99%), “Sociétés de Financement et Autres activités financières” (6,55%) et “Services de Transport” (6,52%).



A la baisse, le secteur des “immobiliers” a chuté de 16,27%, plombé par son trio Douja Prom Addoha (18,08%), Alliances (15,18%) et Res Dar Saada (12,46%).



En outre, le secteur de “Sylviculture et Papier” a abandonné 10%, celui “Ingénieries et Biens d’équipement industriels s’est replié de 9,04%, alors que celui de “l’industrie pharmaceutique” a reculé de 5,20%.

La capitalisation boursière a dépassé les 645,16 milliards de dirhams (MMDH) en janvier et le volume global des échanges s’est établi à plus de 4,91 MMDH.



Les plus fortes hausses ont été réalisées par Total Maroc (+21,68% à 1.420 DH), Label Vie (+19,27% à 3.200 DH), Eqdom (+18,94% à 1.570 DH), Afriquia Gaz (+16,29% à 4.420 DH) et SMI (+14,80% à 1.800 DH).



Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (-18,08% à 9,29 DH), M2M Group (-16,39% à 500 DH), Alliances (-15,18% à 47,50 DH), Res Dar Saada (-12,46% à 49,02 DH) et Delattre Leviver Maroc (-11,40 % à 46,07 DH).



Par ailleurs, Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, BCP et Ciments du Maroc ont été les instruments les plus actifs de janvier avec des parts respectives de 18,98%, 17,51%, 6,16% et 5,92%