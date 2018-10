Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse lundi, affectée par la mauvaise tenue des principales blue-chips telles que Itissalat Al-Maghrib (-0,52%), BCP (-0,37%), Attijariwafa Bank (-0,20%) ainsi que Ciments Du Maroc (-4,08%).

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,18% à 11.190,52 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé 0,19% à 9.093,66 points.

Parallèlement, le FTSE CSE Morocco 15, indice compact comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, a lâché 0,19% à 10.080,50 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,38% à 9.551,62 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », mis en place récemment, a, de son côté, diminué de 0,20% à 898,36 points.

Sur le plan sectoriel, huit compartiments ont terminé dans le rouge, avec des baisses allant de -1,13% pour « Bâtiment & Matériaux de construction » à -0,12% pour les « Mines ». En revanche, neuf compartiments ont clôturé en hausses qui varient entre +3,18% pour « Pétrole & Gaz » et +0,01% pour les « Ingénieries & biens d’équipement industriels ».

Le secteur des « Télécommunications » a clôturé en repli de 0,52% sous l’effet de son unique titre Itissalat Al-Maghrib. Pour sa part, l’indice « Services de transport » a fini en baisse de 0,89%, suite au repli de son unique titre Sodep-Marsa Maroc.

De son côté, le compartiment bancaire a chuté de 0,18%, plombé par la baisse de BCP (-0,37%) et AttijariWafa Bank (-0,20%).

S’agissant des « Bâtiments et Matériaux de construction » (-1,13%), il a été tiré vers le bas par Ciments du Maroc (-4,08%) et Jet Contractors (-2,99%), malgré les hausses de Sonasid (+4,68%) et Colorado (+2,99%).

Contre-tendance, l’indice des « Pétrole & Gaz » a clôturé en hausse de 3,18% grâce à la bonne tenue d’Afriquia Gaz (+5,08%). Le titre de Total Maroc s’est stabilisé, quant à lui, à 1.130 DH.

Quant au volume global quotidien des échanges de titres, il a atteint plus de 37,13 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par Lesieur Cristal (18,3 MDH), Itissalat Al Maghrib (8,84 MDH) et BMCE Bank (2,44 MDH).

La capitalisation boursière, elle, s’est chiffrée à plus de 572,44 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Disway (+9,22% à 379 DH), Res Dar Saada (+6,49% à 105 DH), Afriquia Gaz (+5,08% à 3.100DH), Sonasid (+4,68% à 548 DH) et Snep (+3,17% à 537 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Ciments du Maroc (-4,08% à 1.410 DH), Jet Contractors (-2,99% à 323 DH), Atlanta (-2,97 % à 62,10 DH), Douja Prom Addoha (-2,72% à 14,30 DH) et S.M Monétique (-1,85% à 255 DH).

Rédaction Infomédiaire