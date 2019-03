La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en légère hausse mardi, grâce notamment à la bonne tenue des secteurs « Loisirs et Hôtels » , « Bâtiment et matériaux de construction » et « Chimie ». Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont pris respectivement 0,43% et 0,45% à 11.075,78 points et 8.990,23 points respectivement.

Le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,08% à 9.951,68 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,48% à 9.492,95 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a progressé de 0,1% à 875,91 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des Loisirs et Hôtels a terminé en hausse de 6,23%, porté par la bonne tenue de son seul titre Risma qui a fini avec un gain de 6,23% à 164,65 points. Suivant la même tendance, le secteur « Bâtiment et matériaux de construction » a clôturé sur une note positive de 4,03%, grâce à la bonne performance des titres « Ciments du Maroc » (4,76%), « Jet Contractors » (4,75%), « Sonasid » (4,71%) et « Lafarge Holcim Mar » (3,83%).

Quant au secteur « Chimie », il a pris 3,89%, le titre « Maghreb Oxygène » a clôturé stable et le titre Snep a avancé de 4,13%. En outre, malgré la baisse accusée par le groupe Managem (-1,81%), le secteur des mines a clôturé en hausse de 2,92%, portée par le groupe Miniere Touissit qui a affiché un gain de 9,59%.

A la baisse, le secteur des télécommunications a terminé dans le rouge (-0,78%), affaibli par le retrait de Itissalat Al-Maghrib. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint près de 397 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 127 MDH réalisé sur le marché central et 269 MDH sur le marché de Bloc.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 570 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Saham Assurance (+9,97% à 1.169 DH), Miniere Touissit (+9,59% à 1.589 DH), Risma (+6,23% à 164,65 DH), Ciments du Maroc (+4,76% à 1.498 DH) et Jet Contractors (+4,75% à 319,5 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Auto Hall (-2,87% à 65,71 DH), Cosumar (-2,05% à 174,35 DH), Managem (-1,81% à 975 DH), Atlanta (-1,75% à 56 DH) et Alliances (-1,41% à 82,62 DH).