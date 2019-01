Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mercredi, plombée entre autres, par les compartiments des banques, des assurances, ainsi que par certaines valeurs du secteur « bâtiment et matériaux de construction ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a lâché 0,51% à 11.306,19 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a abandonné 0,55% à 9.182,64 points.

Parallèlement, le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 0,5% à 10.220,17 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,47% à 9.708,03 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, cédé de 0,56% à 901,21 points.

Sur le plan sectoriel, la bonne performance d’Aluminium du Maroc (+5,94%) et de Colorado (+1,42%) n’a pas pu empêcher le compartiment « bâtiment et matériaux de construction » de terminer la séance à la lanterne rouge, son indice abandonnant 3,83%.

De même, le secteur des assurances a diminué de 0,71%, pénalisé par la baisse de Saham Assurance (-3,14%), malgré l’augmentation du titre d’Atlanta de 0,88%.

Côté banques, Attijariwafa Bank et BMCE Bank ont cédé 0,68% et 0,05%, respectivement, alors que la BCP s’est adjugé 0,64%. Par ailleurs, le repli de la cote a été atténué par la bonne tenue de plusieurs secteurs, en particulier les « mines » (+3,58%) où Managem a grimpé de 7,86%, le « pétrole et gaz » (+2,71%) et l' »agroalimentaire/production » (+0,31%). S’agissant du volume global des échanges de titres qui a culminé à plus de 3,1 milliards de dirhams (MMDH) lors de la clôture de la dernière séance de 2018, il s’est chiffré à près de 168,5 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central (106,3 MDH) et le marché de Bloc (62 MDH).

La capitalisation boursière a, pour sa part, dépassé les 580,3 MMDH, toujours dominée par Itissalat Al-Maghrib (124,3 MMDH), Attijariwafa Bank (94,4 MMDH) et BCP (51,3 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+8,73% à 26,65 DH), Total Maroc (+8,37% à 997 DH), Managem (+7,86% à 972,9 DH), Cartier Saada (+6,67% à 32 DH) et Aluminium Maroc (+5,94% à 1.658 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Lafargeholcim (-6,09% à 1.680 DH), Saham Assurance (-3,14% à 1.390 DH), Taqa Morocco (-1,79% à 874,1 DH), Douja Prom Addoha (-1,76% à 16,7 DH) et Sonasid (-1,51% à 457 DH).

