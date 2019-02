Du 20 au 23 février 2019, fidèle à sa réputation, Buddha-Bar Marrakech propose un voyage autour des sens, une découverte de la cuisine Nikkei, et accueille dans sa cuisine l’illustre Chef Zuzumo qui nous invite à découvrir cette cuisine à l’origine d’une fusion nippo-péruvienne.

Après une introduction riche en saveurs, avec un éventail de plats qui se déploient sur la carte signée par le Chef Exécutif Ashish Purty, les convives pourront aussi déguster un menu spécialement conçu par le Chef Zuzumo.

Sur l’assiette une rencontre explosive de la puissance des assaisonnements et la subtilité du cru qui illustre la cuisine Nikkei.

Passionné par l’art de la cuisine Nikkei, le Chef Zuzumo emprunte les saveurs, les produits, les techniques et disciplines des deux cuisines et les illustre sur la même assiette. Pour lui, la cuisine Nikkei ne se limite pas seulement à une tendance culinaire, c’est avant tout une culture, transmise de génération en génération. Il tient à conserver le goût authentique des produits qu’il utilise. Les deux cuisines combinent l’idée très japonaise du poisson cru avec celle, plus péruvienne, d’une abondance de piments, de citrons verts et de textures. Il combine un classique de poisson coupé le «Leche con Tigre» le traditionnel Ceviche péruvien et en fait un «Tiradito». Les brochettes Yakitoris sont transformées en grill Nikkei en leur incorporant les ingrédients et condiments péruviens et japonais. Et bien d’autres saveurs alléchantes les unes que les autres à découvrir tout au long de cette semaine culinaire au Buddha-Bar Marrakech.

Aujourd’hui considérée comme l’une des cuisines les plus prisées au monde, le Chef Zuzumo est fier de partager cette gastronomie qui a su gagner ses lettres de noblesse en mêlant savamment les traditions et ingrédients japonais et péruviens.

Chef Zuzumo, le Corporate Chef asiatique du groupe Buddha-Bar international

Né à Lima d’un père péruvien et d’une mère japonaise, Chef Zuzumo est un descendant de la quatrième génération d’émigrant du Japon, à qui on a inculqué depuis leur plus jeune âge un style culinaire connu sous le nom de la cuisine Nikkei, désignant la richesse des apports culturels qui jonglent entres divers ingrédients de deux cultures différentes.

Pour rappel, Nikkei était le surnom des japonais qui ont émigré massivement au Pérou à la fin du 19 ème siècle pour travailler dans les chemins de fer. Face à la pénurie de leurs ingrédients traditionnels, ils ont revisité leurs recettes en incorporant des ingrédients locaux, un croisement d’influences qui donne naissance à un nouveau style culinaire, une fusion nippo-péruvienne.

Après avoir été diplômé d’une école de gastronomie, perfectionnant différents styles de cuisine japonaise authentique, il fait carrière dans les meilleurs restaurants au Mexique, en Argentine et au Brésil, Chef Zuzomo se taille une réputation dans le monde culinaire en Amérique du Sud. Il adopte une philosophie de travail qui refuse l’acquis pour toujours se réinventer et se dépasser. C’est un artiste dont le talent est de transmettre aux personnes des émotions en leur racontant une histoire à travers ses créations et son style de cuisine fusion. Le chef passe la plupart de son temps à développer des recettes contemporaines passionnantes et inattendues et se définit lui-même comme créateur de saveurs asiatiques et Nikkei. Son secret réside dans son infinie inspiration et son style avant-gardiste. Cette signature inventive et ses multiples créations culinaires l’ont amené à rejoindre le groupe Buddha-Bar International.

IM