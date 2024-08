Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, trace les grandes lignes pour l’année à venir dans la note de cadrage du Budget 2025, rendue publique ce 7 août.

En ligne avec les législations précédentes, le document met en avant quatre priorités majeures: le renforcement de l’État social, la dynamisation des investissements et de la création d’emplois, la poursuite des réformes structurelles et la durabilité des finances publiques.

Parmi les projections clés de la note, dont l’Infomédiaire dispose, un déficit budgétaire de 3,5% est prévu pour 2025, avec une réduction à 3% en 2026, tandis que le taux de croissance économique devrait atteindre 4,6% en 2025.

Le déploiement des réformes sociales continue avec un accent sur l’offre sanitaire pour accompagner la généralisation de l’AMO. Les travaux des CHU d’Agadir, Laayoune, Errachidia, Béni Mellal, et Guelmim seront accélérés, visant une couverture hospitalière complète dans chaque région. La réhabilitation de 1400 centres de santé se poursuit, avec 524 centres prêts avant fin avril 2025. En matière de ressources humaines, le gouvernement augmentera le niveau de l’encadrement médical à 25 professionnels pour 10 000 habitants d’ici 2026.

Pour l’année prochaine, le budget de l’aide directe sociale augmentera à 26,5 MMDH, incluant une aide pour chaque enfant et des allocations spécifiques pour les enfants handicapés et orphelins.

La réforme éducative continue avec la création de 4.000 unités d’éducation et l’intégration de 2.000 écoles primaires et 232 collèges pionniers pour l’année scolaire 2024-2025. Le gouvernement mettra également en place un laboratoire numérique pour enrichir le système éducatif en ressources numériques.

La feuille de route pour l’emploi sur 10 ans sera activée dès 2025, orientée vers le soutien de l’emploi rural et des TPE et PME, avec un focus particulier sur l’activité économique des femmes. En parallèle, le gouvernement allouera 16,5 MMDH pour la caisse de compensation, soutenant des produits de base comme le gaz butane, le sucre et la farine, tout en poursuivant des mesures fiscales et douanières à portée sociale.