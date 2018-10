Infomédiaire Maroc – Les moyens de renforcer et diversifier la coopération commerciale et économique entre le Maroc et la Russie ont été au centre d’une mission d’affaires effectuée, mercredi à Rabat, par un groupe de sociétés du Centre russe d’exportation (CRE).

Cette visite d’affaires, effectuée à l’occasion de la 7ème réunion de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, constitue une opportunité pour ces opérateurs russes de discuter des domaines prometteurs de coopération commerciale et économique, proposer des idées pour la mise en œuvre de projets mutuellement bénéfiques et identifier les outils de soutien destinés aux entreprises russes à vocation exportatrice.

S’exprimant à cette occasion, la directrice de la coopération internationale du CRE, Anastacia Ivanova, a souligné que le marché marocain présente « un grand intérêt » pour les hommes d’affaires russes auxquels il offre « d’immenses opportunités de commercialisation ».

Cette mission d’affaires de deux jours vient donc répondre aux attentes de ces entreprises russes qui ne cessent de manifester leur intérêt grandissant vis-à-vis du marché marocain, a-t-elle ajouté.

Même son de cloche chez le directeur du département de la politique de l’information et des projets spéciaux du ministère de l’Agriculture de la Fédération de Russie, Dmitriy Krasnov, qui a affirmé que le Maroc est un partenaire stratégique pour la Russie, mettant en exergue les différentes opportunités d’exportation qui s’offrent aux marchés aussi bien russe que marocain.

Krasnov a par ailleurs appelé à développer davantage les exportations marocaines vers la Russie et à mettre en œuvre de projets communs où entreprises marocaines et russes co-investissent et créent de la richesse.

Pour sa part, le vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Khalid Benjelloun, a mis en avant le partenariat « stratégique » et « approfondi » qui lie le Royaume du Maroc à la Fédération de Russie depuis plusieurs années, notant que cette visite d’affaires illustre l’importance des relations maroco-russes qui ne cessent de se raffermir.

Benjelloun n’a pas manqué de souligner que le secteur privé marocain veille à accompagner ce partenariat maroco-russe à travers la création d’une valeur ajoutée partagée mais aussi en prospectant de nouveaux champs de co-investissement industriel.

Faisant constat des immenses opportunités d’affaires qui s’offrent aussi bien pour le Maroc que la Russie, Benjelloun a émis le souhait de voir le volume des échanges commerciaux se développer encore davantage à la faveur de l’élargissement de l’offre exportable des deux pays.

Il a ainsi suggéré aux entreprises russes d’investir dans les métiers mondiaux du Maroc ou encore dans le secteur des énergies renouvelables, le but étant de stimuler les synergies qui existent entre les économies des deux pays.

Institut d’État pour le soutien à l’exportation créé avec le soutien du gouvernement de la Fédération de Russie, le Centre russe d’exportation est un « guichet unique » dédié aux exportateurs.

Le CRE fournit une large gamme de services aux producteurs à tous les stades du cycle d’exportation, prépare des propositions pour améliorer les activités commerciales en termes d’exportations et d’activité économique étrangère et interagit régulièrement avec des représentants du monde des affaires et de la communauté des experts.

Rédaction Infomédiaire