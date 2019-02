La Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham) a tenu son gala annuel sur le thème Miami pour célébrer le vol direct Casablanca-Miami lancé par Royal Air Morocco. Les vols directs sont une étape majeure dans les relations bilatérales et une situation gagnant-gagnant pour les deux pays. La liaison directe Casablanca-Miami stimulera le commerce, les investissements, les visites touristiques ainsi que les échanges culturels entre le Maroc et les États-Unis.

Plusieurs PDG de sociétés américaines et marocaines ont assistés à l’événement ainsi que des invités spéciaux qui ont fait le déplacement de Miami tels que le Commissionner José Diaz, Président du bureau du développement économique et du commerce international du comté de Miami Dade, M. Manny Gonzalez, Directeur

Bureau du développement économique et du commerce international du comté de Miami-Dade, ainsi que d’autres personnalités.

Le gala était également l’occasion de primer les opérateurs économiques et les personnalités qui font avancer les relations bilatérales. Ainsi les gagnants de la 11ème édition du Prix AmCham-OCP pour le Commerce et l’Investissement entre le Maroc et les États-Unis 2019 sont les suivants :

1) Le prix de l’investissement américain au Maroc a été attribué à Hexcel Composites sarl Maroc

• Hexcel opère dans les matériaux composites pour l’aérospatiale.

• Hexcel a investi plus de 20 millions USD au cours des trois dernières années et a crée 100 emplois.

• Cette société a transféré une nouvelle technologie et un nouveau savoir-faire au Maroc en introduisant « the Engineered Core Processing ».

• Hexcel est un client certifié par Airbus et Daher, est titulaire de la certification EN9100 et cherche activement à obtenir des certifications d’autres clients tels que Boeing et Safran et des certifications aérospatiales telles que Nadcap Special et ISO14001.

• Hexcel a un code de conduite fort et est guidé par quatre valeurs principales: l’innovation, la responsabilité, l’implication de tous et la diversité.

• Hexcel a un sens fort de la responsabilité sociale et s’engage à ce que toutes ses usines sont construites de façon à protéger la santé humaine et l’environnement.

• Hexcel traite ses employés avec beaucoup de respect et équité.

• Hexcel investit en moyenne 18 000 heures de formation pour faire progresser ses employés.

2) Le prix de l’exportation aux États-Unis a été attribué à La Marocaine des thés et infusions (MaThé)

• Mathé exerce ses activités du thé et des infusions.

• L’investissement total réalisé au Maroc au cours des trois dernières années s’est élevé à 12 millions de dollars américain.

• Le nombre total d’emplois créés s’est élevé à 250, dont 6 destinés au marché américain.

• MaThé a commencé à exporter pour la première fois aux États-Unis en 2015.

• Les exportations totales vers les États-Unis au cours des trois dernières années se sont élevées à 1,5 million de dollars américain.

• MaThé est certifiée ISO 9001 et les certifications ISO 22000 sont en cours.

• MaThé place l’innovation et la créativité au cœur de son activité.

• MaThé a introduit de nouveaux produits, notamment le thé aromatisé aux épices marocaines, aux herbes, au safran, à la menthe marocaine et à la sauge. Le développement de thé glacé et de brassages froids sont en cours.

• MaThé soutient plusieurs associations caritatives au Maroc, notamment «Bayti» et «Fondation Moul Atay».

3) Le prix de l’importation du made in USA a été attribuée à Tropicars Maroc

• Tropicars est une entreprise originaire de Miami, Floride et a une forte présence dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique.

• Tropicars est un important distributeur de voitures de golf, de véhicules commerciaux et d’autres produits utilisés dans l’industrie du golf, de l’hôtellerie et du tourisme.

• La mission de cette société est de fournir les meilleurs véhicules de loisirs et utilitaires et leurs accessoires pour les industries de l’hôtellerie et du tourisme au Maroc, tout en offrant un service et une maintenance inégalés à ses clients.

• Tropicars Maroc a ouvert la première opération de vente et un centre de service après-vente à Casablanca en septembre 2016.

• Tropicars Maroc a investi un demi-million de dollars américain, créé 6 emplois et compte passer à 10 emplois d’ici fin 2019.

• Les importations de tropicars ont totalisé 250 000 USD depuis septembre 2016. Les importations prévues pour 2019 s’élèveront à

1 900 000 USD.

• Les marques représentées par Tropicars Maroc comprennent: Polaris, Victory, Indian, E-Z-GO, Cushman et Bad Boy Off Road.

4) Prix AmCham Hall of Fame

Le prix AmCham Hall of Fame récompense les personnalités américaines et marocaines qui ont contribué à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et les États-Unis.

Le prix AmCham Hall of Fame 2019 a été décerné à Stephanie Miley, Chargée d’Affaires, Ambassade des Etats-Unis d’Amérique.

Mme Miley est membre de carrière dans la diplomatie américaine. Elle a rejoint la Mission des États-Unis au Maroc en tant que Chef de Mission adjointe en août 2016 et est devenue Chargée d’Affaires le 20 janvier 2017.

Au cours des trois dernières années au Maroc, Mme Miley a travaillé en étroite collaboration avec l’AmCham et les sociétés américaines pour faire progresser les relations économiques américano-marocaines.

Mme Miley a reçu le conseil d’administration d’AmCham en juillet 2017 et a assisté personnellement à la réunion du conseil d’AmCham en novembre 2017.

Au cours de ses trois années en poste, elle a toujours honoré les membres de l’AmCham de sa présence pour célébrer d’importants événements tels que le 50ème anniversaire de l’AmCham.

Mme Miley est également une fervente partisane du sommet AmCham des femmes d’affaires où elle prononce des discours percutants sur l’autonomisation des femmes.

Parmi les autres engagements, notons: Tech Girls, Tech Women, programmes de leadership pour les jeunes, entre autres.

