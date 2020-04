La production des trois céréales principales est estimée à 30 millions de quintaux au titre de la campagne agricole 2019-2020, soit 42% de moins par rapport à la campagne précédente, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Malgré cette baisse prévisionnelle, l’approvisionnement du marché en céréales demeure assuré avec un stock couvrant l’approvisionnement du pays pour plus de 4,5 mois, indique mercredi le ministère dans un communiqué, ajoutant que ce stock est renouvelé en permanence à travers les différentes mesures prises à ce niveau afin de maintenir une régularité dans les disponibilités de céréales sur le marché national.

La production estimée est issue d’une superficie céréalière semée au titre de cette campagne de 4,3 millions Ha dont 2 millions d’Ha complètement perdus en termes de production céréalière en Bour, précise la même source, notant qu’une partie a été reconvertie en fourrage pour les animaux dans certaines zones. Par espèce, le ministère relève que la production céréalière prévisionnelle est composée de blé tendre (16,5 millions Qx), de blé dur (7,5 millions QX) et d’orge ( 5,8 millions Qx). La campagne agricole 2019-20, a enregistré une pluviométrie limitée à 205 mm au 22 avril 2020, en baisse de 34% par rapport à la moyenne de 30 ans (323,7 mm) et de 25% par rapport à la campagne précédente (282,1 mm) à la même date, fait remarquer le ministère, ajoutant que l’impact de cette faiblesse du volume des pluies a été exacerbé par leur mauvaise et irrégulière répartition spatiotemporelle.