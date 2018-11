Infomédiaire Maroc – La saison agricole 2018-2019 a démarré dans des conditions plus favorables que lors de l’année précédente, a affirmé mardi à Rabat le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

En réponse à cinq questions autour des préparatifs de la campagne agricole à la Chambre des conseillers, Akhannouch a indiqué que le Plan Maroc Vert (PMV), dix ans après sa mise en œuvre, a contribué à insuffler une véritable dynamique dans le secteur tout comme il a permis de développer les capacités et d’améliorer les conditions de travail. Il a à cet égard fait observer que les agricultures sont mobilisés en matière de renforcement des capacités en vue d’accompagner l’actuelle saison agricole.

Concernant les mesures prises à l’occasion de la saison agricole, il a fait savoir que son département a consacré une quantité de 2,2 millions de quintaux de semences certifiés et veille à l’approvisionnement du marché avec près de 680.000 tonnes d’engrais. Cette saison agricole, a-t-il poursuivi, sera marquée par le début de la commercialisation de la nouvelle formule d’engrais issue du projet de Carte de fertilité des sols cultivés, destiné à répondre efficacement aux besoins en fertilisants.

D’autres mesures ont été prises pour lutter contre la cochenille de cactus, en ce sens que le ministère a pu, grâce à la recherche agronomique, mettre à disposition huit variétés de cactus résistantes à la cochenille qui ont été utilisées dans des projets régionaux.

Pour ce qui est des olives, la production a atteint 2 millions de tonnes avec une hausse de 3,22% par rapport à la campagne précédente, tandis que la production des agrumes a nettement augmenté pour totaliser 2,62 millions de tonnes, soit une progression de 17% en comparaison avec la saison écoulée, a-t-il précisé.

Au volet de la production animale, les quantités des viandes rouges ont augmenté d’environ 7% et celles des viandes blanches de 13%, alors que la production du lait a progressé de 2%, et celle des œufs de 29%. En termes d’export, le volume des exportations des primeurs a enregistré une hausse de 5%, contre 4 % pour les exportations d’agrumes et 1% pour les tomates.

Akhannouch a d’autre part rappelé que le gouvernement a alloué 61 millions de dirhams pour l’acquisition des fourragères subventionnées et une enveloppe budgétaire de 32 millions répartis sur 25 préfectures et provinces, conformément aux Hautes instructions royales, sachant que des ressources financières et humaines ont été mobilisées pour alléger les souffrances et les effets de la vague de froid sur les populations de certaines zones.

