Infomédiaire Maroc – La campagne agricole 2018-2019 a été lancée mardi, à partir de la commune Tameslouht (province d’Al Haouz), en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Intervenant à cette occasion, Akhannouch a souligné que le lancement de l’actuelle campagne agricole à partir de ce bassin à Tamesloht revêt une grande symbolique puisque ce bassin de décantation de l’eau d’irrigation rentrant dans le cadre du Programme nationale d’économie d’eau en irrigation (PNEEI) a été inauguré par SM le Roi Mohammed VI en 2017.

Le ministre a par ailleurs, mis l’accent sur les principales réalisations de la campagne agricole précédente ainsi que les mesures susceptibles de garantir un accompagnement proactif de la campagne agricole actuelle.

Concernant les incitations et mesures prises pour garantir la réussite à la campagne agricole 2018-2019, M. Akhannouch a fait savoir que son département a consacré 2,2 millions de quintaux de semences sélectionnées avec des prix de vente incitatifs et subventionnés alors que le ministère garantira l’approvisionnement du marché d’engrais avec 680.000 tonnes tout en mettant en œuvre les acquis et les résultats de la Carte du sol relative à la rationalisation de l’utilisation des engrais.

Le responsable marocain a en outre, fait savoir que le taux de remplissage des barrages agricoles a atteint actuellement 56%, indiquant que son département a programmé 557.000 ha d’irrigation dans les grands périmètres.

Il sera procédé aussi à la poursuite de l’exécution du PNEEI à travers l’équipement des domaines agricoles du système d’irrigation localisée sur une superficie additionnelle de 50.000 ha, ce qui permettra d’atteindre 610.000 ha, outre le parachèvement des travaux de modernisation du réseau d’irrigation pour la conversion collective en irrigation localisée sur 65.000 ha, soit 55% du programme global.

D’autres mesures ont été prises telles que la réglementation des rations en eau pour sauver les arbres fruitiers et les cultures durables dans les périmètres de Souss-Massa et Doukkala, a indiqué Akhannouch, relevant que le ministère poursuivra les opérations de protection sanitaire des végétaux et des animaux et l’accompagnement et l’encadrement des agriculteurs dans les différentes chaines de production.

S’agissant du domaine du financement, le ministre a souligné que le Crédit agricole du Maroc a pris toutes les mesures financières et réglementaires pour répondre aux demandes de financement de la campagne agricole dans les meilleures conditions.

Et d’ajouter que le suivi permanent de l’évolution de la campagne agricole actuelle et la fédération des efforts de toutes les parties prenantes dans le secteur agricole permettra de prendre les mesures additionnelles nécessaires dans le temps approprié.

Le ministre a en outre, mis l’accent sur les caractéristiques et les réalisations « exceptionnelles » de la campagne précédente 2017-2018, qui a été marquée par l’importance et la régularité des précipitations, qui ont permis d’améliorer les retenues des barrages agricoles de 45% en comparaison avec la campagne agricole 2016-2017.

Et de poursuivre que grâce à ces précipitations et aux mesures adoptées dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et la forte implication des différents intervenants du secteur, le Maroc a réalisé une bonne campagne agricole.

En effet, a expliqué Akhannouch, le Maroc a produit 103 millions de quintaux de céréales, soit une hausse de 7% par rapport à la campagne 2016-2017 et soit la troisième meilleure production depuis le lancement du PMV en 2008.

L’agriculture marocaine a aussi enregistré une hausse de la production dans les principales cultures, dont une évolution de 50% pour l’olivier, 3,4% pour les légumineuses, alors que les cultures sucrières ont couvert 46 % de la demande intérieure en sucre, de même que le Maroc a produit 29,2 millions tonnes d’agrumes et 2 millions de tonnes de primeurs.

Rédaction Infommédiaire