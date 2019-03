L’artiste-peintre Afif Bennani et le président de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, ont été faits Chevaliers de l’Ordre Lafayette aux États-Unis et au Canada lors d’une cérémonie organisée à Montréal.

Cette cérémonie s’est déroulée mardi au centre culturel Dar Al Maghrib en présence de l’ambassadeur du Royaume à Ottawa, Souriya Otmani, du Président de l’Ordre Lafayette aux États-Unis et au Canada, Gérard Charpentier, et d’un parterre du monde de la diplomatie, de la politique, de l’art, de la culture et de la société civile.



Dans une déclaration, Bennani s’est dit honoré de cette distinction, soulignant qu’au Maroc la fondation Lafayette devra contribuer à la mise en place de projets en lien avec la francophonie.



Abdelmoumni a, de son côté, exprimé sa fierté de cette décoration qui vient, selon lui, couronner une série d’actions et d’initiatives en faveur des adhérents de la Mutuelle générale, mais aussi au niveau de l’Afrique à travers l’Union africaine de la mutualité.



Il a, à cet égard, mis en évidence le rôle du Maroc au sein de l’Union mondiale de la mutualité où le président de la MGPAP assure la vice-présidence chargée de l’Afrique et du Moyen-Orient.



Abdelmoumni a également rappelé la signature en février dernier de la Convention de partenariat entre le réseau de l’Ordre Lafayette et la Mutuelle générale, dans le but de promouvoir l’action sociale et solidaire pour la réalisation des objectifs de développement durable auxquels le Maroc a adhéré pleinement en tant que choix stratégique.



A cette occasion, Souriya Otmani a indiqué que cette rencontre intervient au moment où la communauté francophone à travers le monde célèbre, depuis quelques jours, la Journée de la francophonie.



« En célébrant la Francophonie, le Maroc réaffirme sa diversité linguistique et culturelle et réitère son attachement à la grande famille francophone qui regroupe des citoyens de divers horizons, nationalités, croyances et ethnies, qui partagent la même langue et les mêmes valeurs de paix, de dialogue et de solidarité », a-t-elle souligné.



La diplomate a saisi l’occasion pour saluer le réseau Lafayette pour « les efforts inlassables déployés en vue de conforter l’esprit humaniste et l’action de solidarité ».



Au terme de cette cérémonie, Ismaïl Harakat, Chevalier de l’Ordre Lafayette, a remis des « Diplômes d’honneur de l’Ordre Lafayette » à Mme Otmani , Mario Beaulieu, député du Bloc Québecois, et Mhammed Hakim, président de La Fayette Maroc.



L’Ordre de Lafayette dont la devise est « Vivre pour servir » a été créé en 1999. cette association apolitique, asyndicale et aconfessionnelle a pour vocation de perpétuer les valeurs d’amitié et de paix entre les peuples, dans le cadre de la francophonie américaine. Le marquis de Lafayette a joué un rôle central dans la libération des États-Unis. C’est un humaniste qui a contribué au rayonnement de la langue française en Amérique.