Le taux de décès par cancer aux États-Unis a continué de baisser pour la 26ème année consécutive, selon un nouveau rapport de l’American Cancer Society.

Aux États-Unis, le taux de mortalité par cancer diminue progressivement depuis environ trois décennies, généralement environ 1,5% par an. Mais entre 2016 et 2017, il a chuté de 2,2%, « la plus forte baisse d’une seule année jamais enregistrée », explique Rebecca Siegel, directrice scientifique de la recherche sur la surveillance à l’American Cancer Society.

Selon l’étude publiée mercredi dans la revue spécialisée « CA: A Cancer Journal for Clinicians », le taux de tabagisme a diminué de façon constante, ce qui signifie que le plus grand facteur de risque de cancer du poumon a considérablement diminué. De nouveaux traitements contre le cancer jouent également un rôle, explique le document.

« La raison pour laquelle cela est encourageant est que le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer, causant plus de décès aux États-Unis que le cancer du sein, le cancer colorectal et de la prostate », a expliqué le Dr Siegel.

Le cancer avancé du poumon, cependant, reste mortel. Les personnes diagnostiquées d’un cancer du poumon qui s’est propagé ailleurs dans le corps n’ont que 5% de chances de survivre pendant cinq ans. Et de nombreux fumeurs et anciens fumeurs ne suivent pas les conseils pour se faire dépister par tomodensitométrie à faible dose pour déceler rapidement le cancer.

Une analyse des données a montré que, depuis son pic d’environ 215 décès par cancer pour 100.000 personnes en 1991, le taux de mortalité par cancer aux États-Unis a continué de baisser.

Le rapport a constaté une chute globale de 29% à fin 2017, ce qui se traduit par environ 2,9 millions de décès par cancer de moins que ce qui se serait produit si les taux de mortalité étaient restés à leur pic, selon le rapport