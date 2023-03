La candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée mardi par le Roi Mohammed VI, est un « très bon message positif », a affirmé, mercredi, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

« Cette décision constitue un très bon message positif qui améliore les conditions pour que nous puissions aller de l’avant avec cette candidature », a souligné Sanchez lors d’une conférence de presse conjointe à Lanzarote (Iles Canaries) avec le Premier ministre portugais, Antonio Costa, à l’issue de la réunion mixte bilatérale.

« Nous devons nous réjouir de cette décision, car elle met cette candidature en meilleure position pour remporter cette course », a fait observer le chef de l’Exécutif espagnol.

Et d’assurer que cette candidature renforce également les relations entre l’Europe et l’Afrique et entre trois pays qui partagent de nombreux intérêts.