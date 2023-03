Placé sous le thème : « Breaking boundaries : a matter of mindset », ou comment dépasser les limites, organiques ou psychologiques, qui ralentissent nos velléités légitimes de développement, tous secteurs confondus, l’évènement « Les Impériales 2023 » fait son retour en force avec une thématique d’actualité, qui s’inscrit délibérément dans la volonté de mettre en avant la richesse culturelle et humaine du Maroc.

En rassemblant des experts nationaux et internationaux de haut niveau, Les Impériales 2023 poursuivront la réflexion engagée lors de l’édition précédente, en mettant cette fois l’accent sur les acquis, les succès, à l’instar de la participation du Maroc à la Coupe du monde de la FIFA, mais aussi les freins aux ambitions des marques nationales ou internationales au Maroc, de même qu’elles aborderont la question de la place et de l’image du Maroc sur la scène internationale.

La 6e édition des Impériales, rendez-vous annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, se tiendra du 8 au 12 mai prochain à Casablanca, sous le signe de l’innovation et de la performance « Breaking boundaries : a matter of mindset », a annoncé le président de l’Association « Les Impériales », Anouar Sabri.

« L’édition précédente de 2022 avait amorcé ce virage, en abordant la question centrale de la Marque Maroc, donnant plus d’amplitude aux Impériales. Nous prévoyons cette année de poursuivre le débat en connectant les décideurs, publics, privés ou institutionnels, pour une véritable vision commune du Maroc de demain », a ajouté Sabri, notant que cette édition des Impériales coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de cet évènement. Et de rajouter que : « cette année, on va célébrer tous les évènements marquants qui ont eu lieu dernièrement, en l’occurrence l’épopée de l’équipe nationale lors du mondial 2022 et autres, d’où le slogan +Breaking Boundaries+. En d’autres termes, il faut aller au-delà de soi et au-delà des limites ».

Anouar Sabri a indiqué que : « cette édition se tiendra sous le signe de la célébration des acquis. Il y a beaucoup de nouveautés qui seront présentées cette année, notamment avec la célébration de l’anniversaire des 20 ans qui va permettre de retracer tout le cheminement des réalisations et des actions menées lors de ces années aux côtés des partenaires des Impériales, que ce soit dans le domaine du marketing, du digital, de la communication, de la publicité ou des médias ».

Les Impériales travaillent à la marque Maroc par la mise en place de plusieurs actions dont : les tours du Maroc pour mettre en avant la richesse culturelle et humaine du royaume. C’est dans ce cadre que l’Association « Les Impériales » a organisé le Morocco Tour en collaboration avec des créateurs de contenu avec pour challenge : découvrir le Maroc dans sa pluralité et mettre en avant ses différentes régions.

Dans ce sens, l’Association a élargi son périmètre d’intervention pour inclure, outre les métiers du marketing, du digital, de la communication, de la publicité et des médias, ceux relatifs aux études et à l’évènementiel, constituant ainsi un écosystème important de par son nombre 8.500 PME) et sa contribution au PIB national de 12 milliards de dirhams (MMDH).

Grande innovation de cette édition 2023, les campagnes en lice seront primées pendant l’évènement, en trois grandes séquences, lors des soirées du 10, 11 et 12 mai 2023, selon les catégories et sous-catégories dans lesquelles elles concourent. Entièrement revisitée par le Comité Éthique 2023, la liste des Étoiles s’enrichit avec de nouvelles catégories, notamment l’engagement des marques et le secteur de l’évènementiel.

Il est à noter qu’en avant-première au Megarama de Casablanca, la soirée Showreel Morocco aura lieu lundi 8 mai 2023, en pré-évent des Impériales 2023. Un premier moment clé de l’évènement qui propose au public la projection des campagnes shortlistées aux prix Les Étoiles 2022. Le public du Showreel sera invité à participer au Vote du public averti, dont le résultat fera l’objet d’un Prix Les Étoiles dans la catégorie « SPÉCIALES ».