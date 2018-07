Infomédiaire Maroc – La maison Cartier a organisé, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), une séance d’information autour de l’appel à candidatures des Cartier Women’s Initiative Awards 2019.

Depuis 2006, Cartier, en partenariat avec l’INSEAD Business School et McKinsey & Company, accompagne les femmes dirigeant des entreprises financièrement viables et responsables. Ce concours international vise à soutenir et distinguer les femmes entrepreneures qui contribuent à trouver des solutions concrètes pour l’avenir de notre planète et à mettre ces solutions à la disposition du plus grand nombre.

Inaugurés il y a plus de 10 ans, les Cartier Women’s Initiative Awards ont pour objectif d’encourager l’entrepreneuriat féminin et ainsi valoriser la contribution des femmes à la performance économique mondiale.

L’appel à candidatures pour l’édition 2019 des Cartier Women’s Initiative Awards a commencé le 11 juin 2018 à 14:00 (HAEC) et prendra fin le 31 août 2018 à 14:00 (HAEC).

Avec les Cartier Women’s Initiative Awards, Cartier a vocation à soutenir les femmes entrepreneurs du monde entier, et ainsi faire honneur à ses valeurs fondatrices de curiosité, d’audace et d’ouverture. En partageant leur réalité et leur vision du monde, les candidates constituent une formidable source d’inspiration pour Cartier.

Fondés en 2006, les Cartier Women’s Initiative Awards sont ouverts à des sociétés à but lucratif, de tout pays et tout secteur, dirigées par des femmes et dont l’activité a un fort impact social. Depuis leur création, 16,000 femmes du monde entier ont apporté leur candidature, 198 entreprises, à l’origine de la création de plus de 6 000 emplois, se sont établies dans 49 pays et ont bénéficié du soutien de plus de 400 membres du jury et de coaches.

