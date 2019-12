Une cinquantaine d’entreprises de renommée nationale et internationale, représentant l’ensemble des secteurs d’activité au Maroc, s’est retrouvée, lors du Job Day de ESCA Ecole de Management, pour une journée riche et interactive, dédiée au recrutement et visant à mettre en relation nos étudiants, participants et lauréats avec des recruteurs et des DRH à la recherche de managers pouvant accompagner leur croissance et leur internationalisation.

L’événement s’est articulé autour de 3 temps forts. Le premier étant une table ronde sous la thématique “Self Branding : La clé pour se faire remarquer par le recruteur” en présence de plusieurs professionnels de premier plan notamment, Mme Nahed Rachad, Coach Conférencière-Entrepreneur, Mme Laila Naim, Professeure et Responsable du Centre d’Accompagnement des Etudiants (CAE) à ESCA Ecole de Management, M. Mohamed Tazi, Directeur LMS Formation, Mme Saida Khatar, CEO de Job Link et M. Noureddine Bouabid, DRH des Domaines Agricoles.

Dans un second lieu, le Job Day a offert un véritable lieu d’échange et de partage avec des professionnels de la fonction RH. Ainsi, plus de 300 étudiants, participants et lauréats présents ont pu explorer les opportunités qui correspondent à leurs profils et bénéficier de conseils pour bien réussir leurs projets de carrière.

Parmi les cinquante entreprises participantes, on peut citer : ATTIJARI WAFA BANK, CREDIT DU MAROC, RENAULT, DELL, DECATHLON, INTELCIA, WAFASALAF, COSUMAR, MARJANE HOLDING, WAFA CASH, LEONI, FOUR SEASONS HOTEL, WEMANITY MAROC, CMA CGM, BOSCH, LES DOMAINES AGRICOLES, DISWAY, MAJOREL AFRICA, AFRIC AUDIT CONSEIL…

Et en dernier lieu, un atelier sous le thème « Comment devenir attractif sur le marché de l’emploi ? » a été animé par notre lauréat M. Nidal Bennani, Directeur de BEST CARRIERE, en faveur de nos étudiants, participants et lauréats, afin de leur apporter les conseils nécessaires pour mieux réussir leur intégration du monde du travail.

Pour rappel, les lauréats, participants et étudiants de ESCA Ecole de Management développent, au cours de leurs programmes d’études, des compétences avancées en management et dans l’une des fonctions stratégiques de l’entreprise selon le parcours choisi (Marketing et Communication, Finance, Audit et Contrôle de Gestion, International Business, RH, Achats et Logistique, etc.). A leur fin de parcours, ils disposent déjà de plus d’un an d’expérience professionnelle cumulé durant leurs années d’études, dans le cadre de leurs stages et missions en entreprise.

A propos de ESCA Ecole de Management

Fondée en 1992, ESCA Ecole de Management est la 1ère Business School privée au Maroc à être reconnue par l’État. Elle est aussi la seule école accréditée à l’international (AACSB) au Maroc et en Afrique francophone, et apparaît au Top des classements internationaux en Afrique. ESCA Ecole de Management est classée 3ème Afrique et 1ère au Maroc par le classement international des Business Schools Eduniversal 2019, et a aussi décrochée pour l’année 2019 « 4 palmes d’excellence » du même organisme.

ESCA Ecole de Management compte un réseau de plus de 4000 lauréats dont 81% occupent des postes de management dont 63% ont vécu une expérience internationale, 96 partenaires internationaux, 300 places en échange dans 47 pays sur 5 continents, 250 étudiants internationaux par an, 30 nationalités sur le campus, 64 partenaires entreprises, et enfin plus de 300 publications académiques.

ESCA Ecole de Management est également membre de 4 organisations internationales visant à promouvoir l’éducation et l’excellence académique en Afrique et à l’international (AACSB, AABS, EFMD, GBSN).