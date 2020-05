Carmine.ma, startup marocaine qui opère sur Casablanca pour le moment, met à disposition de sa communauté de membres inscrits, des voitures accessibles en libre-service à l’heure ou à la journée 24h/7J. Une solution digitalisée avec une vocation urbanistique et écologique, conçue pour être une alternative économique à la propriété de voiture.

Depuis l’annonce du confinement, les entreprises ont dû revoir leur mode de fonctionnement pour faire face à cette situation inédite. Carmine s’est donc mobilisée pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des entreprises dont l’activité est jugée essentielle durant cette période (santé, distribution, livraison, supermarché, …).

« Nous avons constaté une augmentation de l’usage de notre service par les membres affiliés aux entreprises. Cela s’explique par l’adaptation de celles-ci aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Nous avons donc décidé de les accompagner dans cette transformation et de leur faire profiter de notre meilleur forfait et ce gratuitement (sans frais d’adhésion annuels et sans dépôt de garantie) jusqu’au 30 juin 2020. » Mohammed Mrani Alaoui, DG de Carmine.

L’entreprise a renforcé la sécurité de son service pour être en conformité avec les directives du gouvernement Marocain, via la mise en place de mesures strictes de désinfection régulière des voitures, ainsi que la mise à disposition de gel désinfectant et de lingettes à l’intérieur de chaque voiture.

De plus, de par son ADN, Carmine permet l’accès à son service sans contact : chaque usager réserve la voiture la plus proche sur l’application Carmine.ma (disponible sur iOS et Android) et l’ouvre directement avec sa carte personnelle Carmine. Une assistance téléphonique est disponible si besoin 24/7.

« Cette offre va aider les entreprises à réduire le risque d’exposition de leurs employés en leurs offrant un moyen de mobilité sécurisé, flexible et sans engagement. L’expérience client est 100% digitale sans aucun contact physique de l’accès à la voiture à sa restitution, en passant par le paiement en ligne et le service client par téléphone », explique Mohammed Mrani Alaoui DG de Carmine

Toute entreprise souhaitant bénéficier de cette offre peut prendre contact avec Carmine.ma sur la page www.carmine.ma/offreb2b. L’activation se fait en moins de 24h.