Casablanca Finance City (CFC) œuvre à asseoir son positionnement sur les fintechs qui sont une voie de développement majeure et primordiale, a affirmé son Directeur général, Saïd Ibrahimi.

“La finance verte et les fintechs restent au cœur de notre stratégie. CFC s’est très tôt engagé dans la promotion de la finance verte et durable en Afrique et nous travaillons à faire de même et à asseoir notre positionnement sur les fintechs qui sont une voie de développement majeure et primordiale”, a indiqué M. Ibrahimi, dans un entretien à la MAP.

“Nous sommes convaincus que l’avenir de la finance passera par leur intégration car elles apportent leur part d’innovation, d’agilité, de changement de paradigmes et permettent de toucher de nouvelles cibles”, a-t-il soutenu.

CFC va également continuer le développement et la massification de la place physique CFC au cœur du nouveau quartier d’affaires de Casablanca, a souligné MIbrahimi, notant que la “tour CFC First est opérationnelle et deux autres immeubles de grande qualité architecturale complèteront prochainement notre offre à destination de la communauté de nos membres”.

Et d’ajouter qu'”en dix ans, nous avons su ramener les meilleurs prescripteurs et nous continuerons à le faire en nous appuyant sur le nouveau cadre législatif et réglementaire de CFC”.

Par ailleurs, Ibrahimi a relevé que dans un environnement mouvant et dans une compétition internationale de plus en plus forte, CFC, en vue de maintenir son leadership, va tester de nouveaux modes de prospection et de rencontre.

“Nous allons aussi poursuivre l’élargissement de notre communauté de membres, renforcer notre empreinte africaine et continuer de rayonner en densifiant notre réseau de partenaires mondiaux”, a-t-il dit.