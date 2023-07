Les agences urbaines de Berrechid-Benslimane, Settat et El Jadida-Sidi Bennour relevant de la région de Casablanca-Settat, ont mis en place un guichet unique spécial à l’aéroport international Mohammed V pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), dédié à l’examen et au traitement de dossiers, demandes ou requêtes liés à l’urbanisme et à la construction.

La mise en place de ce guichet intervient en application des Hautes directives royales visant à améliorer les conditions d’accueil des MRE et à accompagner leur retour au pays, indique un communiqué des organisateurs, notant que cette initiative cadre aussi avec les termes de la circulaire de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville appelant à accompagner les MRE.

Le guichet qui restera en place jusqu’au 18 août, sous le thème « Les agences urbaines au service des MRE », s’inscrit dans le cadre du renforcement de la communication avec la diaspora adoptée par le ministère et les agences urbaines, précise le communiqué.

Parallèlement, les trois agences urbaines ont mis en place, au niveau de leurs sièges, une cellule spéciale chargée d’étudier les demandes des MRE et d’examiner leurs réclamations avec la célérité requise et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.