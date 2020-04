Un collectif de professionnels de l’événementiel, avec l’aide de partenaires institutionnels et de nombreux donateurs, a pris aménagé une zone annexe de tri jouxtant le Centre hospitalier régional Moulay Youssef de Casablanca, afin de désengorger les services de l’établissement et mieux maîtriser le flux des prélèvements des cas suspectés contaminés du nouveau coronavirus (Covid-19).

Grâce à un chapiteau installé au niveau de la rue jouxtant l’hôpital et d’une superficie de 800 m2, plus de 75 personnes pourront ainsi être examinées en seulement 60 minutes, indique le collectif dans un communiqué.

Cette zone fonctionnera sur une amplitude horaire de 8 heures par jour, ce qui élèverait le nombre de tests possibles (une fois les tests rapides reçus par l’hôpital) à environ 600 tests par jour, au lieu des 120 tests/jour auparavant, précise-t-on.

En seulement 6 jours, il a été possible de mettre en place cette structure d’accueil et de tri qui respecte toutes les normes de sécurité et d’hygiène et qui sera opérationnel dès la semaine prochaine, se réjouit la même source.

“C’est important d’apporter un maximum d’aide en ces temps difficiles et nous invitons, dans ce sens, tous nos collègues de faire de même dans les autres villes du pays et selon les besoins des hôpitaux”, insiste le collectif.

Cette initiative citoyenne a été pilotée par des professionnels de l’événementiel et de la production artistique appartenant notamment à l’Association marocaine des entrepreneurs du spectacle vivant (AMESVI) et au Groupement marocain des métiers de l’impression (GMI).