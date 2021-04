Nouvelle consécration pour la banque d’affaires CDG Capital et sa filiale spécialisée en gestion d’actifs – CDG Capital Gestion.



En effet, lors de la dernière édition des “Lipper Mena Markets 2021 Fund awards” à Dubai, les 2 entités se sont vues décerner 12 trophées (pour CDG Capital – toutes catégories confondues – et pour CDG Capital Gestion via la gestion obligataire et diversifié qui a été primée à travers les 3 fonds “CDG Rendement” , “CDG Multigestion” et “CDG Izdihar” élus meilleurs fonds, dans leurs catégories respectives, sur une période de 10 ans).



CDG Capital “continue ainsi à se distinguer par ses solides performances ajustées aux risques dans toute la zone MENA”.