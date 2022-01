CDG Développement a lancé la société Xperis Services, qui va porter les activités de Facility et Property Management de la Branche Développement Territorial du Groupe CDG.

La vision stratégique de la nouvelle entité est d’être un acteur de référence du secteur des services, en se positionnant comme un expert innovant, avec une offre globale de services pour ses clients, publics et privés.



Xperis Services regroupera, dans un premier temps, les activités de Facility et Property Management de trois filiales de CDG Développement : MedZ Sourcing, CGPark (Compagnie Générale des Parkings) et Foncière Chellah.



La création par CDG Développement de la société Xperis Services répond à plusieurs objectifs stratégiques, dont notamment le renforcement de l’expertise et de la maîtrise technique des métiers actuels et futurs, l’accroissement de la performance et le renforcement de la satisfaction des clients.



Xperis Services couvrira plusieurs segments d’activités, dont notamment l’Offshoring, le tertiaire, les parcs d’activités, l’industrie, les parkings, les resorts et l’éducation. La société a pour principales missions de mettre en place une offre multi-services segmentée, compétitive et innovante ainsi qu’une nouvelle expérience client.