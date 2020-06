La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), a annoncé la réouverture de ses agences.

“Toute visite doit respecter les exigences de sécurité mises en place par CDG Prévoyance. Toutefois, nous rappelons que notre plateforme digitale et notre bureau d’ordre électronique restent à la disposition des clients et partenaires de CDG Prévoyance et que le déplacement en agence n’est conseillé qu’en cas de nécessité avérée”, indique la même source dans un communiqué. Ainsi, CDG Prévoyance recommande aux clients d’utiliser, à l’avance, le service “Prise de Rendez-vous” opérationnel depuis 2016 et ce, via ses sites web et centre d’appel.

“Nos Applications mobiles SMART RCAR et SMART CNRA (IOS et Android), notre centre d’appel et nos sites web www.cnra.ma & www.rcar.ma, permettent d’accéder aux mêmes services et opérations disponibles en agence (demande d’information, réclamation, attestations, simulations, etc)”, fait savoir CDG Prévoyance. Pour toute information supplémentaire, les centres d’appels sont disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 16H00 sur les numéros 0801 00 88 88 (RCAR), 0801 00 00 17 (RECORE, FRAM, CRAC, HIRAFI, RRMCC, RRMCR), 0801 00 15 17 (Rentes AT et AC) et 0801 00 23 20 (Daam Al Araamil).

La CDG assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes (CNRA et RCAR) et par conséquent 148 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature de prestations.