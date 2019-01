Infomédiaire Maroc – la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phosboucraa organisent la cérémonie de certification de 19 jeunes bénéficiaires de la Formation « Accompagnateurs CEFE de Porteurs d’Initiatives Economiques », issus en majorité de la région de Guelmim Oued Noun, et en partie de la ville de Laayoune et de Dakhla.

La formation, qui a démarré le 22 novembre 2018 pour se terminer le 24 janvier 2019, a consisté à préparer 19 jeunes de la région à la mission d’accompagner les porteurs d’initiatives économiques et les coopératives en vue de favoriser leur intégration au marché. Ainsi durant 26 jours de formation, organisés en 3 sessions, nos jeunes ont pu assimiler comment accueillir, faire un diagnostic de la situation du porteur d’initiative, informer, orienter et accompagner de l’idée du projet au business plan et jusqu’à la réalisation et le développement du projet d’entreprise.

A noter que cette formation se distingue par le fait qu’elle se base sur l’approche allemande CEFE qui privilégie l’apprentissage par l’action. Au Maroc, la formation des accompagnateurs est souvent insuffisante et ne leur permet pas de conseiller les TPE sous une forme adaptée et de façon suffisamment qualifiée. Grâce à cette formation certifiante, la région de Guelmim et la ville de Laayoune et Dakhla disposent désormais d’un réseau d’experts capable d’accompagner les très petites entreprises (TPE) qui représentent l’essentiel du tissu économique de la région.

Courant 2019, les 19 bénéficiaires certifiés CEFE, vont avoir l’opportunité d’accompagner 48 porteurs de projets identifiés dans la région de Guelmim dans le cadre du programme d’insertion par l’activité économique ( PIAE) lancé en juillet 2018 par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et la Fondation Phoscboucraa dans les 4 provinces de la région de Guelmim

Destiné à encourager l’esprit d’entrepreneuriat et à faire des TPE un vrai levier économique, le programme PIAE prévoit des mécanismes d’accompagnement dans lesquels la formation « Accompagnateurs CEFE de Porteurs d’Initiatives Economiques » trouve toute sa place, preuve d’une stratégie multi-entrée organisée en un ensemble d’interventions cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entreprenariat dans les régions du Sud.

