L’étude du projet du Centre culturel et gastronomique d’Agadir a été au centre d’une réunion à distance.

Présidée par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, les discussions ont porté sur ce projet qui prévoit la mise en place d’un espace pour l’accueil de manifestations culturelles tous genres confondus, apprend-on auprès du Conseil communal d’Agadir.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres tenues par la commission du suivi technique du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), notamment son volet culturel.

Ont pris part à cette réunion, le président de la région Souss-Massa, le président de la commune d’Agadir, les vice-présidents du Conseil de la région, ainsi que les présidents d’Agadir Souss-Massa Aménagement et de l’Agence Urbaine d’Agadir, en plus de représentants du bureau d’études chargée du projet.

Parmi les projets culturels prévus, figurent la création d’une médiathèque et d’un centre des archives, la mise en place d’un réseau de lecture publique couvrant les différents quartiers de la ville, la construction d’un Centre Culturel au quartier Founty, la réhabilitation du Théâtre en plein air du Boulevard Mohammed V et la réalisation et l’équipement d’un Centre d’épanouissement culturel et artistique.

A rappeler que ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), dont la cérémonie de lancement a été présidée, en février dernier, par SM le Roi Mohammed VI.