IWG (International Workplace Group), leader mondial des espaces de travail flexibles et maison mère de Regus, annonce un plan de déploiement à grande échelle de son offre de franchise dans 14 pays d’Afrique* dont le Maroc, le Cameroun et le Senegal. La franchise propose un concept d’entreprise « clé en main » à décliner, un modèle opérationnel qui a fait ses preuves, et le droit d’usage d’une marque renommée.

Si les franchises sont traditionnellement déployées chez les enseignes de restauration et les chaînes hôtelières, Regus innove en proposant, pour la première fois, son propre concept en franchise. Il faut souligner que le marché est porteur et prometteur : selon Jones Lang Lasalle (JLL), la demande mondiale d’espaces de travail flexibles est appelée à croître de 30% par an au cours des cinq prochaines années.

Ainsi, Regus présente un véritable projet de création d’entreprise à celles et ceux qui ont une âme d’entrepreneur : créer et gérer son propre centre d’affaires en utilisant les codes et les recettes qui ont fait son succès depuis 30 ans. Le modèle de franchise Regus, le premier du genre, s’adresse notamment aux propriétaires de mur, aux sociétés de capital-investissement ou encore aux exploitants de franchises multi-marques.

Regus, actuellement présent dans 21 pays africains, compte sur ce modèle « gagnant-gagnant » pour accélérer son développement géographique et organique avec des franchisés qui ont une parfaite connaissance de leur marché local. La Guinée et Djibouti sont, d’ores et déjà, les deux premiers pays qui verront des franchises ouvrir leur portes avant la fin 2019.

Focus pays : Regus, présent depuis 1997 au Maroc, a crée un maillage puissant de 16 centres d’affaires à Rabat, Casablanca et Tanger. Plus de 2000 clients font confiance à la marque. Le Maroc offre plusieurs zones à fort potentiel pour l’émergence de nouveaux espaces de travail flexibles : à Nador avec son futur port; à Marrakech pour son tourisme d’affaires ou encore à Mohammedia avec les compagnies d’hydrocarbures.

La marque historique du groupe IWG propose différents espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise : de la start-up au groupe mondial, en mettant l’accent sur l’accessibilité du site et la qualité des bâtiments. Une large gamme de services « clef-en-main » y sont disponibles : secrétariat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion, domiciliation et un accès ultra-performant à l’internet haut débit. Les équipes des centres accueillent les clients en plusieurs langues (français, anglais, arabe, etc.) et assurent le fonctionnement opérationnel des sites.

Avec une présence désormais dans 21 pays d’Afrique et 3600 sites dans le monde, être membre Regus délivre un accès à une communauté de 2.5 millions de clients et partenaires dans le monde.

Tarek Abou-Zeinab, Country Manager d’IWG en Afrique déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer notre propre concept en franchise ! L’Afrique regorge de nombreuses opportunités. La prochaine Zone de libre-échange continentale (ZLEC) va fluidifier les échanges intra-africains et permettre une meilleure mobilité des entrepreneurs entre nos différents centres sur le continent. Regus, notamment à travers ses espaces de coworking et ses services, offre un cadre idéal aux entrepreneurs et un accès gratuit à nos 3600 centres dans le monde pour nos clients. Le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure proposé par nos équipes sur place. »

* 14 pays d’Afrique : Cameroun, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Malawi, Seychelles, Maroc, Kenya, Ouganda, Ghana, Tanzanie, Mozambique, Maurice, Botswana, Sénégal.