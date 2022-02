Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le président de l’Union nationale du patronat Mauritanien (UNPM), Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont tenu, mercredi à Casablanca, une séance de travail pour discuter de la promotion des relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Mauritanie et la facilitation de l’investissement.

À cette occasion, les deux présidents ont échangé sur les opportunités qu’offrent le Maroc et la Mauritanie aux investisseurs dans différents secteurs, notamment l’industrie, la pêche, l’agriculture, l’élevage et le tourisme, indique un communiqué de la CGEM.

Le président de l’UNPM a saisi l’occasion pour inviter les entreprises marocaines opérant dans l’agriculture à investir en Mauritanie, ajoute la même source.

Par ailleurs, Alj et Ould Cheikh Ahmed ont évoqué l’importance de saisir les opportunités que présente la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour les opérateurs économiques vers une forte croissance porteuse de valeur ajoutée et d’emplois et ce, sur l’ensemble du continent.

Il a été convenu de tenir une rencontre des présidents de patronats du Continent d’ici la fin de l’année pour joindre leurs forces dans ce sens.