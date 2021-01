La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a opéré une inflexion majeure au niveau de l’Observatoire Métiers et Compétences des Branches Professionnelles (OdB). L’Observatoire œuvrera désormais à rassembler la data nécessaire à la prospective des besoins en métiers et compétences des secteurs représentés par leurs fédérations sectorielles et Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC) respectifs. L’OdB fournira ainsi les éléments nécessaires à la définition des orientations stratégiques des secteurs. Cette inflexion s’inscrit dans le cadre de l’ambition du patronat qui consiste à repositionner l’OdB comme un accompagnateur fiable, agile et efficient des secteurs dans la définition de leurs besoins en termes de formation. Et pour piloter cette transition, Chakib Alj, président de la CGEM et du Conseil de Surveillance de l’OdB, a nommé Jalal Charaf, directeur général délégué de la Confédération, en tant que président du Directoire de l’Observatoire.