Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.19.721 portant création de la Commission nationale des changements climatiques et de la biodiversité.

Ce décret, présenté par le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, stipule que cette commission créée auprès de l’autorité gouvernementale en charge de l’environnement, constitue une instance de concertation et de coordination en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements énoncés dans les accords internationaux et leurs protocoles en relation avec le changement climatique et la diversité biologique et constitue un mécanisme effectif de bonne gouvernance, renforcé par des comités subsidiaires, a indiqué le ministre délégué en charge de l’Enseignement supérieur, Driss Ouaouicha, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que cette commission sera composée, selon le projet de décret, de représentants des services et institutions publics, des organismes professionnels, des universités, des instituts et de la société civile.

De même, le projet de décret définit les membres de la Commission, ses compétences, les modalités de tenue de ses réunions et ses travaux, a précisé le ministre