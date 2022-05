La Star de Iron Chef, Chef Masaharu Morimoto revient au Fairmont Taghazout Bay après une soirée d’ouverture qui a marqué les esprits. Le Chef redonne un second rendez-vous à ses clients pour le retrouver autour d’une soirée privée, de Masterclass et de dîners festifs au restaurant Morimoto Taghazout Bay. Pour les 3 soirées du vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 Mai, la rencontre sera riche en découvertes savoureuses et de fête.

Masterclass avec Chef Morimoto – Samedi 14 Mai à partir de 18h00

Prix : 1450 MAD par personne

Morimoto Taghazout Bay : Dine in style with Chef Morimoto

Rendez-vous pour une soirée exclusive avec Chef Morimoto qui éblouira ses convives le temps d’un dîner au restaurant Morimoto. Un dîner de partage aura lieu les Samedi 14 et Dimanche 15 Mai en la présence du Chef pour une série d’expériences culinaires hors du commun.

Dîner Sharing Family Style – Samedi 14 Mai à partir de 20h30 au Morimoto Taghazout Bay

Prix : 750 MAD par personne

Dîner A la carte – Dimanche 15 Mai à partir de 20h30 au Morimoto Taghazout Bay

Un premier rendez-vous privé avec le Chef Morimoto

C’est dans l’intimité de l’une de nos somptueuses villas Signature que le Chef Morimoto accueillera ses clients le temps d’un dîner créatif en tête à tête, le vendredi 13 Mai 2022.

Le menu spécial sera signé by Chef Morimoto et présenté aux convives, avec une dégustation de plats savoureux tous inspirés de la carte exclusive du restaurant Morimoto.

Dîner privatif à la villa – vendredi 13 Mai à partir de 20h30

Prix : 1550 MAD par personne

Un spécial Masterclass avec le Chef Morimoto

La rencontre avec Chef Morimoto sera pleine d’apprentissage, de savoir-faire et de techniques hors du commun pour emporter chez vous quelques recettes asiatiques très pratiques. Le Masterclass avec le Chef Morimoto sera une opportunité d’apprendre à bien rouler votre sushi, ou préparer un menu à la maison digne d’une grande table, dit « Omakasé ». De plus, vous apprendrez l’art du cocktail avec un making-of de l’un des célèbres cocktails Signature by Morimoto Taghazout Bay.