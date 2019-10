Le Prix Nobel de chimie 2019 a été attribué aux chercheurs allemand John B. Goodenough, britannique Stanley Wittingham, et japonais Akira Yoshiro.

Ces derniers ont été primés pour leurs contribution au développement des batteries au lithium, a annoncé, ce mercredi à Stockholm, l’Académie royale des sciences. « Le prix Nobel de chimie 2019 récompense le développement de la batterie lithium-ion.

Cette batterie légère, rechargeable et puissante est désormais utilisée dans tous les domaines, des téléphones portables aux ordinateurs portables en passant par les véhicules électriques. Il peut également stocker d’importantes quantités d’énergie provenant de l’énergie solaire et éolienne, rendant possible une société sans combustibles fossiles », a motivé l’Académie.