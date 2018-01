Infomediaire Maroc – La 1ère “China Trade Week Morocco” organisée à Casablanca du 20 au 22 décembre dernier a été un grand succès.

L’événement qui a regroupé plus de 100 entreprises chinoises et accueilli plus de 3 000 visiteurs a permis de poser les jalons d’un nouveau rendez-vous d’affaires de haute facture entre opérateurs chinois, marocains et venant du reste de la région.

Organisé par le groupe chinois MIE Events, ‘‘China Trade Week Morocco’’ avait pour objectif de fournir aux exposants, aux visiteurs et aux différents investisseurs l’opportunité de se rassembler afin de développer des relations commerciales et de futurs partenariats.

Rédaction Infomediaire.