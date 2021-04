CIH BANK annonce la mise en vente par Appel d’offre d’un ensemble de 6 biens immobiliers, sis au Complexe AL Mina, Route de Sebta, Province de Tétouan.

La mise à prix minimum de l’ensemble des 6 biens est fixée à 34 000 000 Dh

La Réponse à l’appel d’offre doit porter sur la totalité des 6 biens.

Les soumissionnaires doivent produire une garantie bancaire à première demande équivalente à 10% du montant de l’offre.

Cette garantie sera restituée dans le cas où le soumissionnaire ne sera pas retenu.

La garantie sera restituée au soumissionnaire retenu, après versement de la totalité du prix de vente qui doit intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la date de l’adjudication. A défaut du règlement total, dans ce délai, la garantie sera mise en jeu.

Un dossier technique comportant le détail des biens avec les certificats de propriété, les plans cadastraux, la note de renseignement et le cahier des charges, et le modèle de garantie à première demande à remplir et à remettre avec l’offre, sera mis à la disposition des soumissionnaires au 187, Avenue Hassan II – Casablanca.

Les soumissionnaires pourront retirer le dit-dossier moyennant la somme de 300 dh, en contactant le 05 22 47 96 48 ou 05 22 47 97 42 ou 06 94 77 90 57 ou 06 69 19 79 68

Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres sous plis fermés et scellés à la Direction Patrimoine Achats et Logistique, avec la mention « Appel d’offre AL Mina. Pli à ne pas ouvrir »

Au 187, Avenue Hassan II – Casablanca – Date limite de dépôt des offres : le 06/05/2021

Ouverture des plis : le 07/05/2021

Pour toute information : Contacter : 05 22 47 96 48 / 05 22 47 97 42

06 94 77 90 57 / 06 69 19 79 68

Pour la visite des biens veuillez contacter le 06-63-79-78-26