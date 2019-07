Ciments du Maroc, la filiale marocaine du groupe allemand HeidelbergCement, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de deux projets de cimenteries développés par le Groupe Anwar Invest de l’homme d’affaires El Hachmi Boutgueray.

Il s’agit de Cimsud et Atlantic Ciment, deux cimenteries à Settat et à Laâyoune. L’opération sera finalisée au cours du deuxième semestre et reste soumise à la réalisation de différentes conditions, souligne le communiqué.