« Il est facile de voir pourquoi les Etats-Unis et la Chine sont si importants sur le plan économique. Ces deux pays abritent plus de la moitié des milliardaires à travers le monde», indique Rupert Hoogewerf, le président et chercheur en chef du Classement Hurun.

« Les capitales mondiales des milliardaires sont Beijing et New York. Singapour a suscité un intérêt croissant de la part des milliardaires chinois, tandis que Dubaï a enregistré une hausse de l’intérêt des milliardaires indiens », a-t-il fait observer.

Au niveau mondial, le classement recense 3112 milliardaires dans sa dernière édition, contre 3381 l’année dernière. Le montant total de leurs richesses a chuté de 10% par rapport à l’année dernière.

En ce qui concerne les secteurs qui génèrent les milliardaires, l’année a été mauvaise pour les géants du numérique, les véhicules électriques et les semi-conducteurs, indique l’institut.

En revanche, l’année a été bonne pour les milliardaires dans les secteurs des engrais, du pétrole et du gaz naturel, et du fer, ainsi que pour ceux capables de capitaliser sur l’explosion de la demande pour les confiseries, les hôtels, les clubs sportifs et le luxe, selon la même source.