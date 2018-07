Infomédiaire Maroc – Le prix du « British Council International School Award 2018 « (ISA), dans sa 3ème édition, a été remis, vendredi à Rabat, à une vingtaine de lycées marocains pour la qualité de leurs candidatures au programme « Connecting Classrooms Online » (classes connectées) .

Organisée par le British Council Maroc, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme éducatif international « Connecting Classrooms Online » visant à récompenser les écoles qui réussissent à doter les jeunes des connaissances nécessaires pour vivre et travailler dans une économie mondialisée.

Une vingtaine de lycées marocains de 9 régions différentes du Royaume, à savoir Souss-Massa, Béni Mellal-Khenifra , Darâa-Tafilalet, Guelmime-Oued Noun, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakesh-Asfi, et Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, se sont vus décerner le prix du « British Council International School Award 2018 « (ISA).

Les lycées primés ont reçu un trophée et des certificats pour l’établissement, le directeur et le coordinateur de l’ISA. Ces établissement seront ainsi en mesure d’utiliser le label de l’ISA avec leurs logos sur tous les documents officiels ainsi que sur le matériel promotionnel durant une période de trois ans (2018-2020). Pour cette édition 70 lycées ont été en lice, dont seulement 20 se sont vu accorder ce prix, accrédité pour trois ans 2018-2020.

Cette initiative entend aussi aider les écoles de plus de 30 pays à établir des partenariats durables avec les écoles du Royaume-Uni et entre elles, fournir également aux enseignants et aux chefs d’établissements un développement professionnel et un accès en ligne à des ressources destinées à les soutenir, récompenser les écoles qui réussissent à doter les jeunes des connaissances et des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans une économie mondialisée.

L’ISA est un prix annuel décerné aux écoles participantes. Les candidatures des écoles sont déposées chaque année au cours des mois de septembre et octobre pour qu’ils soient évalués par le British Council avec le soutien des ambassadeurs de l’lSA . Les écoles sont alors sélectionnées pour recevoir le prix, sur la base de leurs candidatures. Cette cérémonie de remise des prix s’est tenue en présence, notamment, du directeur des curricula et des programmes scolaires au ministère de l’Éducation nationale, la directrice des programmes du British Council, des ambassadeurs de l’ISA ainsi que les représentants des écoles participantes.

Le British Council est l’organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les opportunités d’éducation. Le premier bureau du British Council au Maroc a ouvert en 1960 à Rabat. En 2002, un deuxième centre d’enseignement a été ouvert à Casablanca.

Rédaction Infomédiaire