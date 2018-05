Infomédiaire Maroc – Le Département d’Etat américain a fustigé « la nature déstabilisatrice des activités de l’Iran, y compris le soutien de ce pays au Hezbollah et à d’autres groupes terroristes », dans une réaction, ce mardi à MAP-Washington, suite à la décision de Rabat de rompre ses relations avec Téhéran à cause de la “connivence avérée” et du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “polisario”.

« Les Etats Unis ont de manière consistante exprimé leurs préoccupations quant à la nature déstabilisatrice des activités de l’Iran, y compris son soutien au Hezbollah et à d’autres groupes terroristes », a tenu à rappeler la diplomatie américaine.

L’Iran, poursuit-on de même source, « demeure un Etat désigné sponsor du terrorisme et le Hezbollah demeure une organisation terroriste internationale ».

« Les Etats Unis cherchent le soutien de nos partenaires afin de neutraliser l’influence déstabilisatrice de l’Iran, contenir son agression – particulièrement son soutien au terrorisme et aux combattants – et restaurer un équilibre des forces plus stable », conclut le Département d’Etat.

