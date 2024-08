Dans le cadre d’une initiative historique visant à renforcer le commerce international et la collaboration économique, l’Australia Morocco Business Network (AMBN) a été lancée à Adélaïde, en Australie Méridionale, en vue d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et de renforcer les liens économiques entre le Maroc et l’Australie.

Grâce à cette initiative stratégique, les deux pays disposent désormais de leur première organisation dédiée à la promotion du commerce bilatéral, souligne un communiqué de l’AMBN.

Le lancement du réseau est d’autant plus important qu’il coïncide avec le 25ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône, ce qui en fait un moment propice pour établir le premier réseau en Australie axé sur la promotion du commerce bilatéral entre le Maroc et l’Australie, relève la même source.

Leadership et conseil d’administration

Le réseau nouvellement créé est dirigé par Soufiane Rboub, dont la vaste expérience comprend la fonction d’ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie Arabe d’Australie et celle de membre du conseil d’administration d’un comité consultatif du ministre des affaires étrangères sur les relations arabo-australiennes (CAAR). Le président est soutenu par un conseil d’administration distingué, composé de membres profondément investis dans le Maroc et l’Afrique, ce qui garantit que l’AMBN est bien positionné pour mener des initiatives ayant un impact.

Le lancement du réseau a vu la participation d’un certain nombre d’entreprises et de représentants du gouvernement, en particulier le représentant du ministre du commerce, Tally Reaburn, et le directeur général de la Chambre de commerce d’Australie-Méridionale, Andrew Kay, ainsi que d’autres invités de marque.

Opportunités économiques et commerciales

Cité par le communiqué, Rboub a déclaré que « le choix d’Adélaïde, en Australie-Méridionale, pour le lancement de notre réseau est particulièrement approprié, étant donné les priorités partagées entre l’Australie Méridionale et le Royaume du Maroc dans des secteurs clés tels que l’énergie renouvelable, l’hydrogène vert, la gestion de l’eau et l’exploitation minière ».

« En tant qu’État le plus sec d’Australie, l’Australie-Méridionale a développé une gestion avancée des ressources en eau, des techniques de recyclage et des solutions innovantes. Cette expertise pourrait être très bénéfique au Maroc, qui est également confronté à d’importants problèmes de pénurie d’eau », a-t-il expliqué.

Le leadership de l’Australie dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert est en parfaite adéquation avec les plans ambitieux du Maroc visant à accroître sa capacité en matière d’énergies renouvelables. Le renforcement des liens par l’intermédiaire de l’AMBN offre un potentiel important de collaboration dans ces domaines essentiels, ce qui pourrait renforcer la durabilité et stimuler la croissance économique dans les deux régions.

Tendances du commerce bilatéral

Les échanges commerciaux entre l’Australie et le Maroc n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. En 2022, la valeur totale du commerce bilatéral a atteint environ 250 millions de dollars australiens, les exportations australiennes représentent environ 180 millions de dollars australiens. Les principales exportations australiennes vers le Maroc comprennent les céréales, la viande et les produits laitiers, tandis que le Maroc exporte principalement des phosphates, des produits chimiques et des textiles vers l’Australie.

La croissance du commerce bilatéral est également soutenue par la diversification des secteurs concernés. Outre les produits agricoles et les matières premières, les échanges de services ont considérablement augmenté entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l’éducation, du tourisme et des services professionnels. Les entreprises australiennes ont également commencé à s’établir au Maroc pour accéder à d’autres marchés régionaux, tirant parti de la situation stratégique du pays.

S’exprimant à ce sujet, Mme Jade Evans, directrice pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Dragoman Consulting et membre du conseil d’administration de l’AMBN, a indiqué que la position stratégique du Maroc en tant que porte d’entrée de l’Afrique offre aux entreprises australiennes un accès inégalé aux marchés émergents du continent.

« Le Maroc offre un environnement stable et favorable aux entreprises et reconnaît de plus en plus le rôle des femmes dans la croissance économique. En tant que femme chef d’entreprise, j’ai pu constater de visu que l’engagement du Maroc à favoriser un paysage commercial diversifié et inclusif crée de nombreuses opportunités d’innovation et de collaboration », a-t-elle ajouté.

Accords de libre-échange et zones économiques spéciales

Le Maroc a conclu de nombreux accords de libre-échange (ALE) avec des partenaires internationaux, notamment avec l’Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays africains. Ces accords de libre échange offrent aux entreprises australiennes un accès préférentiel à de nombreux marchés internationaux lorsqu’elles s’établissent au Maroc, ce qui fait de ce pays une porte d’entrée attrayante pour les entreprises qui cherchent à s’étendre en Afrique et au-delà.

En s’installant dans les zones économiques spéciales (ZES) du Maroc, les entreprises australiennes peuvent bénéficier d’incitations fiscales, d’infrastructures de classe mondiale et d’un accès direct aux marchés étrangers grâce aux accords de libre-échange du Maroc. Ceci offre un avantage compétitif significatif pour les entreprises australiennes qui cherchent à s’étendre sur de nouveaux marchés internationaux.

Le lancement de l’AMBN crée également de nouvelles opportunités pour les exportateurs marocains de pénétrer le marché australien. L’Australie est un marché croissant et diversifié pour les produits marocains, en particulier les produits alimentaires, les textiles et les produits artisanaux. L’AMBN s’engage à soutenir ces efforts en favorisant les contacts avec les importateurs australiens, en fournissant des informations sur le marché et en facilitant les missions commerciales et les délégations d’affaires.

Dans ce sens, le professeur, Tim Harcourt, économiste en chef à l’Institute for Public Policy et Gouvernance (IPPG) de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et membre du conseil d’administration de l’AMBN, a souligné que l’Australia Morocco Business Network représente une avancée significative dans le renforcement des liens économiques entre les deux pays.

« En tirant parti des atouts des deux pays, nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et contribuer à la prospérité de nos nations », s’est félicité Harcourt qui est également l’un des animateurs de la série télévisée « The Airport Economist » et de l’émission « The Great Transformation », qui touche plus de 380 millions de téléspectateurs en ligne dans le monde entier.

Australia Morocco Business Network est en passe de devenir la principale plateforme de promotion du commerce et des investissements bilatéraux entre l’Australie et le Maroc, a indiqué pour sa part Rboub, notant que grâce à des initiatives ciblées, des partenariats stratégiques pendant des missions commerciales organisées et un soutien complet, l’AMBN permettra aux entreprises des deux pays de prospérer sur le marché mondial et qu’il est impatient de faire progresser les relations entre les deux pays à un autre niveau.

L’Australia Morocco Business Network est une organisation dédiée à la promotion du commerce bilatéral entre l’Australie et le Maroc. L’AMBN vise à faciliter les relations économiques et commerciales, offrir des opportunités de collaboration et soutenir les entreprises dans leur expansion internationale.