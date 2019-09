La 2ème session du Dialogue stratégique entre le Maroc et la Grande-Bretagne s’est tenue ce mardi à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

S’exprimant à l’issue de cette rencontre, Bourita a relevé la tendance positive des échanges commerciaux au cours des deux dernières années, faisant état de la tenue de plusieurs réunions l’année prochaine en vue de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale.

Et à cet égard, le ministre a annoncé que les deux parties ont convenu de signer, dans les plus brefs délais, un accord commercial bilatéral post-Brexit, qui est dans sa dernière phase, et qui est à même de générer de plus grandes opportunités d’échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume Uni.