Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF) tiennent à préciser que les transporteurs touristiques et les sociétés de location de courte durée, ont bénéficié des mesures mises en place par le Comité de Veille Economique (CVE) notamment le report des échéances de crédit conformément aux critères d’éligibilité prévus par ce Comité.

A cet effet, et au regard du nombre important des dossiers à traiter (plus de 57000 et totalisant un encours de crédits de plus de 5 milliards de DHS), les banques et les sociétés de financement ont déployé au niveau de leurs agences dans toutes les régions du Royaume les moyens humains et technologiques nécessaires pour y répondre.

Et afin de suivre l’application de ces mesures, plusieurs réunions sanctionnées par des comptes-rendus ont été tenues entre le GPBM, l’APSF et la Fédération Nationale du Transport Touristique du Maroc dans un cadre d’échange transparent, serein et responsable sur les problèmes rencontrés en pratique par les transporteurs touristiques en leur apportant les précisions et les propositions de solutions appropriées.

C’est dans ce même esprit que ce dialogue constructif demeure ouvert pour examiner avec la Fédération Nationale du Transport Touristique du Maroc la liste des demandes déposées auprès des organismes de financement concernés et non satisfaites sur la base des critères prévus et publiés par le C.V.E.

S’agissant des revendications qui ne concernent pas les membres du GPBM et de l’APSF, elles seront portées à la connaissance des instances du C.V.E. pour examen.