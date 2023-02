Les équipes marocaines prenant part aux compétitions interclubs de la Confédération Africaine de Football (CAF) ambitionnent de signer un bon début dans la phase de groupes de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF.

En Ligue des Champions, le Raja de Casablanca affrontera lors de la première journée le club ougandais de Vipers SC, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, pour le compte du Groupe C, dans le cadre duquel l’autre match opposera Horoya Conakry (Guinée) à Simba SC (Tanzanie).

Les Verts ont poinçonné leur ticket pour la phase de groupes après leur succès face à l’ASN Nigelec du Niger lors du 2è tour préliminaire.

De son côté, Vipers SC s’est qualifié pour la phase de groupes pour la première fois de son histoire après avoir éliminé au 2è tour préliminaire les Congolais de TP Mazembe.

Avant le premier match du Raja lors de la phase de groupes, l’entraineur des Verts, Mondher Kebaier, a indiqué que Vipers SC est une bonne équipe, notant que ses joueurs doivent être bien préparés pour disputer un match de bon niveau sur les plans individuel et collectif.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant match, Kebaier a souligné que ses joueurs ont un bon esprit de compétition pour signer un bon départ lors de la phase de groupes.

De son côté, l’entraineur de Vipers SC, Roberto Bianchi, a estimé que la rencontre sera difficile face à un adversaire qui a de grandes qualités, notant que son équipe est fin prête pour ce match.

Le match du Wydad de Casablanca, qui a hérité du groupe A aux côtés de l’Atletico Petroleos (Angola), la JS Kabylie (Algérie) et l’AS Vita Club (RD Congo), a été reporté en raison de la participation du WAC à la Coupe du monde des clubs.

Les Rouge et blanc ont validé leur ticket pour la phase de groupes après leur succès face à Rivers United du Nigéria.

Dans la Coupe de la CAF, l’AS FAR entamera son parcours dans la phase de groupes contre les Egyptiens de Pyramids, dimanche au Caire.

Le tirage au sort de la Coupe de la CAF a placé l’équipe rbatie dans le groupe C avec les clubs égyptiens de Pyramids et Future FC en plus des Togolais de Asko de Cara.

L’AS FAR s’est qualifiée pour la phase de groupes de cette compétition aux dépens des Maliens de Djoliba.