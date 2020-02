Le Groupe OCP a organisé, ce mercredi, des visites de terrain à son complexe chimique à Safi.



A cette occasion, une délégation conduite par le gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, a pris connaissance des installations et des différents mécanismes de production dans ce complexe.

Chaynane, qui était accompagné de parlementaires de la province, du président de la commune urbaine de Safi et des chefs de services extérieurs, s’est ainsi informé des récentes transformations qu’a connues ce complexe.



Lors de cette visite, d’amples explications relatives aux complexes chimiques de Safi et à l’intégration de la dimension environnementale ont été fournies à la délégation, qui s’est également informée du contenu et du bilan du programme “Act4Community” du groupe OCP, en tant qu’initiative sociétale d’une entreprise citoyenne, en plus des perspectives de son programme d’action.



Chaynane et la délégation l’accompagnant, se sont rendus par la même occasion au centre de formation des compétences industrielles relevant du groupe OCP à Safi.



Le Groupe OCP organisera des visites similaires au profit d’acteurs de la province dans le but de les informer des différentes transformations qu’a connues le complexe chimique de Safi, notamment le volet relatif à la dimension environnementale