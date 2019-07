FAS Automotive, concessionnaire de la marque Renault-Dacia sur Fès et région, va inaugurer son nouveau site principal, s’étalant sur une superficie de 2 hectares et qui s’inscrit dans le cadre du développement du réseau de la marque du losange sur Fès et région.

Cet investissement, d’une valeur de 60 millions de dirhams, va permettre la création de plus de 150 emplois directs et 600 indirects.

La nouvelle représentation sera équipée aux normes de la marque Renault-Dacia et sera dotée d’un matériel mécanique de dernière génération et de plusieurs ateliers à la pointe de la technologie. Il a aussi été prévu un espace avec RCI (Filiale du Groupe Renault) pour le financement des voitures neuves et d’occasion, une première sur la ville de Fès.

L’objectif principal de FAS Automotive, fondé et dirigé par Mohammed Laraqui, est de monter en performance commerciale et de récupérer totalement le leadership sur Fès qui a un fort potentiel, tout en mettant en avant le savoir-faire automobile de son groupe dans la mécanique de précision et boucler la chaine complète de la production à la vente de véhicule sur l’échelle de Fès et région.