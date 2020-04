La situation sanitaire actuelle au Maroc et dans le monde en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), en appelle à l’adoption d’un régime alimentaire équilibré et d’une bonne hygiène vie générale tout au long de la vie, a indiqué, jeudi, la responsable du Programme national de nutrition au ministère de la Santé, Leïla El Amari.

“L’adoption d’une alimentation équilibrée et variée et d’une bonne hygiène de vie aide à renforcer le système immunitaire et à aider le corps à combattre virus et maladies”, a relevé El Amari, lors d’une rencontre interactive (live) diffusée par le ministère de la Santé, sur sa page Facebook. Parmi les facteurs qui affaiblissent le système immunitaire l’on recense l’âge, la malnutrition, la prise de certains médicaments, les maladies chroniques, le sédentarisme et le manque de sommeil, a précisé l’experte.

Elle a noté qu’il est possible de renforcer le système immunitaire à travers des entraînement à domicile malgré le confinement, et l’adoption d’un régime alimentaire varié afin de fournir au corps les vitamines et minéraux dont il a besoin, tout en buvant suffisamment d’eau et en évitant les aliments en conserve et industriels.

Elle a ajouté, dans ce sillage, que l’immunité du corps peut également être renforcée par l’exposition au soleil (à travers les fenêtres ou dans les balcons) et par un sommeil suffisant, entre sept et huit heures par jour.

Dans le cadre de l’interaction directe avec les questions des citoyens, la responsable a insisté sur la nécessité de désinfecter les fruits et légumes, de bien cuire les viandes et de ne pas prendre des médicaments, particulièrement les compléments alimentaires, sans avis médical.

Dans son “live” prévu vendredi à 15h00, le ministère propose le thème des “particularités épidémiologiques du Covid-19: facteurs de développement de l’épidémie, et mesures prises pour le cerner”. La rencontre sera animée par Dr. Mohamed Amine Berraho, professeur d’épidémiologie à la faculté de médecine de l’université Mohammed Ben Abdellah de Fès.