Le livre est le meilleur ami de l’homme en tout temps et en toutes circonstances. Et c’est d’autant plus d’actualité en ce contexte de confinement, motivé par le risque de propagation du nouveau coronavirus.

La lecture pourrait, en effet, s’avérer un véritable antidote à ces émotions négatives qui envahissent les gens, obligés de rester chez eux pour endiguer la pandémie.

Cette période de confinement constitue une occasion pour les citoyens de tout âge de renouer avec cet ami et promouvoir la lecture, une pratique dont on déplore au quotidien et à l’occasion des rencontres littéraires, une sensible régression parmi les jeunes générations.

Que ce soit pour les parents ou pour les enfants ayant terminé leurs cours à distance, la lecture d’un livre, d’un conte ou d’un roman ne manquera pas d’être utile. Elle constituera sans doute une occasion pour voyager dans d’autres mondes, tout en restant chez soi dans le respect des consignes des autorités compétentes visant à enrayer la pandémie liée au coronavirus.

‘’En cette période de confinement, qui est accompagnée d’un sentiment d’angoisse et de peur d’une infection virale mortelle (…), la lecture reste une solution pour surmonter toutes les obsessions, retrouver le plaisir à la vie et soulager les souffrances psychologiques consécutives à l’isolement obligatoire”, a confié à la MAP, la présidente du Réseau national de la lecture et la culture, Fatiha Abdellah.

“Le moment est opportun pour renouer avec le plaisir de la lecture et ses bienfaits d’autant plus qu’elle constitue l’antidote à l’anxiété et à la routine, mais aussi une échappatoire de ce climat de peur que favorise le flux des mauvaises informations” liées au coronavirus, a-t-elle souligné, ajoutant que la lecture est “une source d’espoir et une leçon existentielle qui peuvent mettre à l’abri de cette vague de peur et de danger qui domine l’individu en pareilles circonstances”.

La lecture à l’heure actuelle est “une occasion de se redécouvrir et de réorganiser l’espace temporel dominé par les préoccupations de la vie quotidienne, marquée par une profusion de pratiques et de conduites inappropriées”, a fait remarquer, de son côté, l’écrivaine Ilham Salamti.

Pour elle, la situation actuelle ouvre la porte à la méditation et à la libération des esprits, à travers le voyage dans le monde des livres qui ne nécessite pas de déplacement dans l’espace. “La lecture est un moyen pour échapper au dictat de la routine et de l’ennui”, a estimé Mme Salamti.

L’annonce des périodes de confinement dans plusieurs pays du monde a été suivie par des initiatives visant à encourager les gens à la lecture pour occuper leur temps. Plusieurs plateformes et enseignes mondialement connues ont proposés gracieusement aux citoyens des milliers de eBooks. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Ces livres numériques sont disponibles au format ePub ou PDF.