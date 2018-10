Infomédiaire Maroc – Le groupe Attijariwafa Bank a limité sa consommation de papier de 33% entre 2016 et 2017 au Maroc, dans le cadre de ses efforts d’amélioration de la performance énergétique de ses infrastructures, relève-t-on du rapport d’activité et de responsabilité sociale du groupe au titre de l’année 2017.

Le groupe veille à favoriser les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et à optimiser la consommation d’eau, d’électricité et de papier, à travers notamment la température des locaux, l’éclairage et la détection des fuites, lit-on dans le rapport.

Il s’engage ainsi à minimiser l’impact de ses activités sur l’environnement et à lutter contre le changement climatique. Sa démarche vise à réduire l’empreinte environnementale liée à l’activité immédiate du groupe et à prendre en compte l’impact environnemental généré par ses clients, fait savoir la même source.

Le groupe met également en œuvre l’ensemble des leviers dont il dispose pour accélérer la transition vers une économie moins émettrice de gaz à effet de serre, à travers notamment le financement des énergies renouvelables dont les engagements s’élèvent au Maroc en 2017 à plus de 4,7 milliards de dirhams, précise la même source.

En 2017, l’action du groupe a été en effet axée sur la digitalisation, l’adaptation, la réactivité et l’innovation afin de répondre aux nouveaux enjeux du marché, tout en mettant à jour les compétences et les outils de façon à anticiper toutes les innovations et gagner en agilité.

Le groupe bancaire a décroché, récemment au Nasdaq à New York, la distinction « Best performing Ai40 company of the year 2018 » et « Mohamed El Kettani – Ai40 CEO of the year », lors de la cérémonie de remise des trophées « Capital Markets Index Series Awards 2018 », tenue en marge du 12è sommet de l’investissement institutionnel.

En ce qui concerne le prix « Ai40 CEO of the year 2018 », les critères qui ont été évalués sont les compétences remarquables en matière de leadership, l’image et la notoriété de l’entreprise, l’innovation et l’originalité des produits et services offerts, ainsi que la responsabilité sociale de l’entreprise.

Rédaction Infomédiaire