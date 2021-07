L’ambassadeur, Directeur général des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, a eu, ce mercredi à Rabat, un entretien avec le Directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation de son pays.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont procédé à un état des lieux des relations bilatérales et examiné les moyens de donner du contenu à cette coopération dans les domaines politique, économique, culturel et humain et ce, conformément à l’accord trilatéral Maroc-USA-Israël, signé en décembre 2020.

Les deux parties ont également échangé autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les défis globaux en matière de lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique ainsi que le développement durable.

La délégation israélienne s’est également entretenue au siège du ministère avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé, sur les opportunités économiques bilatérales et triangulaires.